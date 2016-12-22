Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,15 58,53 EUR Нал. 66,23 65,54 USD Бирж. 58,82 +0,05 EUR Бирж. 65,83 +0,11 USD ЦБ. 59,00 -0,66 EUR ЦБ. 66,08 -0,60 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1852,71 -0,41% РТС 992,24 -0,06% Brent 46,19 +0,54% DJIA 21409,55 +0,07% Nasdaq 6247,15 -0,29% FTSE 7439,05 -0,10%
СМИ узнали о поддержке Совфедом Мешкова на пост посла России во Франции
Лента новостей
Рейтинг одобрения политики США в мире рухнул из-за Трампа 09:58, Политика Володин решил провести в Думе международную антинаркотическую конференцию 09:49, Политика В МВД Украины рассказали о взрыве автомобиля в Киеве 09:39, Общество МВД занялось разработкой удостоверений личности для людей без гражданства 09:35, Общество В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера 09:16, Общество В Киеве взорвался автомобиль 09:15, Общество СМИ узнали о поддержке Совфедом Мешкова на пост посла России во Франции 09:10, Политика Пожаловавшейся Путину на плохое жилье в Забайкалье женщине нашли квартиру 08:18, Общество Правительство поручило узнать правду о финансах «Роснефтегаза» 07:40, Бизнес В НАТО заявили о растущей «по всем фронтам» угрозе из России 07:37, Политика Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана 07:16, Политика «Яндекс» назвал самые популярные у россиян продукты 06:27, Общество При бомбардировках аравийской коалиции в Йемене погибли девять человек 06:20, Общество Структуры Пригожина заинтересовались разработкой месторождений в Сирии 06:09, Политика Белый дом обвинил режим Асада в подготовке новой химатаки в Сирии 05:26, Политика Сенатор США выступил против поставок оружия в арабские страны 05:22, Политика CNN уволил трех сотрудников после публикации статьи о российском фонде 05:02, Технологии и медиа Вашингтон заявил о контрактах с Нью-Дели о поставке газа из США 04:38, Экономика Столичные власти рассказали о планах построить два новых вокзала в Москве 04:22, Общество Деловой совет России и США анонсировал прием в честь отставки Кисляка 04:17, Общество Прокуратура Бразилии предъявила президенту обвинение в коррупции 03:51, Политика Трамп анонсировал «крупнейшие» военные учения с Индией 03:06, Политика Белый дом заявил о нарушении при принятии закона о санкциях против России 02:34, Политика В Израиле упала выпущенная из сектора Газа ракета 02:25, Политика Госдеп пообещал исполнить иммиграционный указ Трампа через три дня 02:07, Общество Минпромторг заявил о уничтожении 99% запасов химоружия России 01:32, Политика США подписали военный контракт с Индией на $366 млн. 01:16, Политика Сечин рассказал о планах «Роснефти» увеличить добычу на 500 млн т 01:11, Бизнес
СМИ узнали о поддержке Совфедом Мешкова на пост посла России во Франции
Политика, 09:10
0
СМИ узнали о поддержке Совфедом Мешкова на пост посла России во Франции

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя главы министра иностранных дел России Алексея Мешкова на должность посла России во Франции. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Совфеде.

По данным газеты, в прошлый четверг, 22 июня, профильный комитет Госдумы также поддержал направление замглавы МИДа в Париж.

Алексей Мешков работает в МИДе с 1981 года. В разные годы занимал пост замминистра иностранных дел, пост посла России в Италии и по совместительству — в Сан-Марино. Если его кандидатуру одобрят, он сменит на новом посту ​69-летнего Алексея Орлова, который является главой российского посольства во Франции с 2008 года.

По информации издания, смена российского посла во Франции может совпасть с назначением нового посла Франции в Москве, так как о предстоящем отъезде являющегося сейчас послом Жан-Мориса Рипера «начали говорить после смены власти во Франции». Во вторник, 13 июня, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по просьбе французской стороны встретился с Рипером.

На должность посла Франции в России также рассматривали бывшего советника Николя Саркози по внешней политике Филиппа Этьенна и экс-посла Франции в Германии, писала 15 июня газета Le Point. С приходом к власти нового президента Франции Эмманюэля Макрона Этьен стал его дипломатическим советником.

Теги: МИД России , Совфед , Париж , посол России во Франции , Алексей Мешков
Главное
Структуры Пригожина заинтересовались разработкой месторождений в Сирии Политика
Материалы по теме
В МИДе назвали дату визита министра иностранных дел Франции в Москву Политика
Замглавы МИД РФ Мешков призвал Евросоюз к равноправному партнерству Политика
Во Франции ушли в отставку еще два министра Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку