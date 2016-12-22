СМИ узнали о поддержке Совфедом Мешкова на пост посла России во Франции

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил кандидатуру заместителя главы министра иностранных дел России Алексея Мешкова на должность посла России во Франции. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Совфеде.

По данным газеты, в прошлый четверг, 22 июня, профильный комитет Госдумы также поддержал направление замглавы МИДа в Париж.

Алексей Мешков работает в МИДе с 1981 года. В разные годы занимал пост замминистра иностранных дел, пост посла России в Италии и по совместительству — в Сан-Марино. Если его кандидатуру одобрят, он сменит на новом посту ​69-летнего Алексея Орлова, который является главой российского посольства во Франции с 2008 года.

По информации издания, смена российского посла во Франции может совпасть с назначением нового посла Франции в Москве, так как о предстоящем отъезде являющегося сейчас послом Жан-Мориса Рипера «начали говорить после смены власти во Франции». Во вторник, 13 июня, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по просьбе французской стороны встретился с Рипером.

На должность посла Франции в России также рассматривали бывшего советника Николя Саркози по внешней политике Филиппа Этьенна и экс-посла Франции в Германии, писала 15 июня газета Le Point. С приходом к власти нового президента Франции Эмманюэля Макрона Этьен стал его дипломатическим советником.