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Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
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Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
Политика, 07:16
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Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

Спикер парламента Ирана Али Лариджани назвал санкции США против Москвы и Тегерана «вмешательством во внутренние дела государств», а также подчеркнул, что это вмешательство противоречит обязательствам США. Об этом Лариджани заявил на совещании спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле, передает агентство Tasnim.

Спикер призвал «создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения». Лариджани также заявил, что Иран сталкивается с «двумя группами ИГИЛ» (запрещена в России) — в регионе и на «международной арене».

«Санкции против независимых государств являются нарушением международного права, устава ООН», — добавил спикер парламента.

​​Сенат США одобрил расширение санкций против России и Ирана 15 июня. При этом позднее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что законопроект о введении новых санкций был принят сенатом с процедурными нарушениями, а значит, «фактически, законопроекта нет».

Законопроект, предполагающий дальнейшее расширение санкций в отношении России и Ирана, позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций с Москвы и Тегерана. Несмотря на то, что в палате представителей инициатива была заблокирована, 20 июня США ввели санкции против 38 физических лиц и компаний России.

Теги: США , Санкции , Иран
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