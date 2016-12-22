При бомбардировках аравийской коалиции в Йемене погибли девять человек

Не менее девяти человек погибли в результате бомбардировок коалиции во главе с Саудовской Аравии в провинции Мариб в центре Йемена. Об этом сообщает агентство Xinhua.
«Самолеты коалиции Саудовской Аравии нанесли несколько авиаударов по домам деревенских жителей в районе Аль-Мисейд, погибли девять гражданских лиц, включая двух женщин», — сообщил агентству йеменский чиновник. По данным издания, еще четверо жителей получили ранения.
Метсные жители также передали агентству копию сделанной ими видеозаписи, на которой зафиксирован авианалет.
Подвергшийся бомбардировкам район Аль-Мисейд находится в 173 км от йеменской столицы Саны. Xinhua подчеркивает, что территория удерживается мятежниками-хуситами округа Сервах.