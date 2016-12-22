Минпромторг заявил о уничтожении 99% запасов химоружия России

Россия уничтожила 99% химического оружия, оставшееся будет ликвидировано «досрочно» до конца 2017 года. Об этом сообщил журналистам начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Валерий Капашин, передает «Интерфакс».

По словам Капашина, оставшиеся 400 тонн боевых отравляющих веществ находятся на объекте по хранению и уничтожению химического оружия в Удмуртской Республике. «Федеральное управление никуда не торопится, никаких нарушений технологической дисциплины не допускает», — добавил он.

Капашин напомнил, что в 2003 году Россия уничтожила 1% своих запасов боевых отравляющих веществ, как это требовалось по международной Конвенции. В 2007 году Россия ликвидировала 20% отравляющего вещества, в 2009 — 45%.

О том, что Россия утилизирует все запасы химического оружия в декабре 2017 года Капашин сообщил в октябре прошлого года, ранее планировалось уничтожить все запасы вещества в 2018 году.​​