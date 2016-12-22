США подписали военный контракт с Индией на $366 млн.

Госдепартамент США одобрил поставку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех двигателей стоимостью в $366 млн. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, вооружение включает в себя систему сбрасывания средств радиоэлектронного подавления, систему предупреждения о ракетном нападении, а также радиоответчики.

Как сообщает The Independent, заявление Госдепа было сделано на фоне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии

Нарендра Моди. По данным издания, Индия закупает беспилотники для наблюдения в Индийском океане, где в том числе размещен военно-морской флот КНР.

По информации портала Defence News, США также подписали контракт с Австралией о поставке вооружения на $1,3 млрд. Речь идет о поставке до 5 самолетов Gulfstream, оснащенных комплексами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Ранее Reuters сообщал о планах США поставить Индии 22 боевых беспилотника на сумму более $2 млрд. Агентство подчеркивало, что Индия станет первой страной, не входящей в НАТО, которая получит вооружение от Соединенных Штатов Америки. Однако для заключения сделки еще требуется одобрение конгресса.​