Фигуранту «Болотного дела» Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО

Осужденному по «болотному делу» Ивану Непомнящих продлили срок пребывания в ШИЗО ИК-1 по Ярославской области. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

По данным фонда, Непомнящих продлили срок на 7 суток.

Ранее администрация колонии в Ярославле продлила арест осужденного на шесть суток. «Я так понимаю, что он что-то сказал лишнего… то есть совершил нарушение», — сообщал адвокат Сергей Каменщиков.

Иван Непомнящих был осужден в декабре 2015 года за участие в беспорядках на Болотной площади. По версии следователей, он ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. В конце апреля адвокат Дмитрий Динзе заявил, что 24 апреля Непомнящих избили в колонии полицейские. Адвокат уточнил, что правоохранители избили не только Непомнящих, а целую группу заключенных.

При этом адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова в разговоре с «Новой газетой» заявила, что вместе с фигурантом «болотного дела» избили Евгения Макарова и Руслана Вахапова. В управлении ФСИН, в свою очередь, утверждали, что полицейские не избивали Непомнящих, а «применили загиб руки за спину».

После избиения заключенных уволили начальника колонии Александра Чирва. Следственный комитет сперва отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения Ивана Непомнящих, Руслана Вахапова и Евгения Макарова, однако 22 июня отменил отказ.