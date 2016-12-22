Путин внес в Госдуму конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, следует из думской электронной базы данных.

Конвенция была подписана российской стороной в Страсбурге в 2009 году.

«Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов», — сказано в документе.

Для реализации конвенции определены центральные органы, ответственные за направление запросов и ответов на них — Министерство юстиции и Генпрокуратура. Кроме того, исполнением запросов будет заниматься Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В случае ратификации конвенции, в Кодекс об административных правонарушениях будут введены штрафы для юридических лиц за легализацию средств, полученных преступным путем. Кроме того, документ уточняет порядок проведения конфискации имущества и расследований, в том числе запросов информации по банковским счетам и их мониторниг.​