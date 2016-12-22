Лавров поговорил с Тиллерсоном об урегулировании кризиса в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба МИД России.
По данным ведомства, Лавров и Тиллерсон обсудили «тематику урегулирования кризиса в Сирии», включая «необходимость закрепления режима прекращения огня», в частности «через астанинский процесс». Также главы внешнеполитических ведомств поговорили о наращивании «борьбы против террористических группировок» и «пресечении попыток применения химических отравляющих веществ».
В МИДе отметили, что Лавров призвал Вашингтон принять меры для «недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов».
Лавров и Тиллерсон «условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня», отметили в МИДе.
В последний раз главы внешнеполитических ведомств общались по телефону 22 июня. В ходе беседы Лавров заявил, что Россия ожидает реакции США на российские предложения о нормализации отношений между двумя странами.