Членов ЛДПР исключат из партии из-за присоединения к «Открытой России»

Липецкое отделение ЛДПР исключит из партии члена областного совета депутатов Олега Хомутинникова и рядовых партийцев — Тимофея Башлыкова и Алексея Дубинина, которые присоединились к общественному движению «Открытая Россия», основанному Михаилом Ходорковским. Об этом РБК рассказали депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин и сам Хомутинников. В «Открытую Россию» члены ЛДПР были приняты в этом году, рассказал РБК Хомутинников.

«Они будут исключены на ближайшем заседании координационного совета. Процесс уже запущен. Хотя на их месте я бы сам уже давно подал заявление о выходе из состава партии», — заявил РБК Шерин. Когда членов ЛДПР и «Открытой России» исключат из партии, Шерин не сказал.

По словам Хомутинникова, оснований для того, чтобы вывести его с коллегами из состава партии, нет. «Мы смотрим программу ЛДПР, смотрим программу «Открытой России» и не можем понять, какие именно ценности мы предали. Если Жириновский выступает против либерализма и демократии, то пусть сменит название партии», — заявил он РБК.

Хомутинников отмечает, что решение исключить его и двух других членов ЛДПР из партии было принято на прошедшей в конце июня партийной конференции. На ней члены ЛДПР осудили политические взгляды коллег, присоединившихся к «Открытой России». Чтобы обосновать свое решение, организаторы конференции продемонстрировали ее участникам видеоряд с нарезкой выступлений лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в которых он критикует деятельность «Открытой России», рассказал депутат областного совета депутатов.

Исключение членов ЛДПР из партии неправомерно, заявил РБК председатель «Открытой России» Александр Соловьев. «Из-за того, что несколько членов партии перестали имитировать либеральную демократию и перешли к действиям, их и исключили», — считает он. По мнению Соловьева, эта ситуация «очень хорошо иллюстрирует то, что происходит сейчас в ЛДПР».

В последний раз членства ЛДПР по различным причинам лишились трое членов партии: депутаты Госдумы Дмитрий Носов, Роман Худяков и Ирина Чиркова. Исключение из других парламентских партий тоже не редкость. Так, в феврале этого года после переезда на Украину из КПРФ и «Единой России» были исключены депутаты Денис Вороненков и Мария Максакова. Причиной для исключения стало двойное гражданство супругов.