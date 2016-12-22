МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение

МЧС выпустило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в Москве. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В Москве вечером 26 июня и в ночь на 27 июня ожидается шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с юго-западного и западного ветра. Метами ожидается сильный дождь, гроза и град.

МЧС предупреждает о возможности подтопления отдельных территорий, повреждении кровель, рекламных щитов, увеличении количества ДТП. Москвичам посоветовали переждать шквал в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и слабоукрепленные конструкции.

В Москве 29 мая произошел сильнейший за всю историю наблюдений ураган. 18 человек погибли, более 50 пострадали. Сумму ущерба одним автовладельцам страховые компании оценили на следующий день после урагана в 200 млн руб. До этого момента самым разрушительным ураганом считался прошедший в ночь на 21 июня 1998 года, жертвами которого стали восемь и пострадали 157 человек.