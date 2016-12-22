Оргкомитет «Россия-2018» опроверг сообщения о допинге в сборной страны

Информация о том, что футболисты сборной России применяли допинг на чемпионате мира 2014 года — «придуманная новость». Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, передает «Интерфакс».

«Странно, что эта информация проявилась сейчас. Совершенно ясно, что это придуманная новость. Мы получили четкий ответ от ФИФА: игроки прошли тесты до матча и после. Все результаты были отрицательные», — заявил Сорокин. Он отметил, что «большинство наших футболистов играют в еврокубках», поэтому «постоянно проверяются». По его словам, за последние годы не было «ни одного случая допинга в нашем футболе». «Было очень странно прочитать такие новости», — добавил Сорокин.

В воскресенье, 25 июня, британское издание The Mail On Sunday сообщило, что ФИФА заподозрило полный состав сборной России по футболу на чемпионате мира в 2014 году в применении допинга. Издание отмечало, что по данному вопросу проводится расследование в отношении 23 футболистов из сборной и еще 11 профессиональных российских игроков, которые не участвовали в ЧМ-2014. Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко назвал эту информацию «бредом».

Позднее пресс-служба ФИФА заявила, что все допинг-тесты футболистов сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии дали отрицательный результат.