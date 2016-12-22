Бумаги «Системы» и МТС упали после объявления об аресте активов

Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер футболиста «Челси» за €46 млн

МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение

«Роснефть» назвала арест акций МТС «не последним» по иску к АФК «Система»

Клиринговая система остановила расчеты по бондам Alliance Oil Худайнатова

МТС исключила сбои в работе из-за ареста акций по иску «Роснефти»

Капитан судна заявил о внезапном маневре эсминца США перед столкновением

«Система» сообщила об аресте своих активов по иску «Роснефти»

Мусор со свалки в Балашихе не захотели свозить на современный полигон

Свалку в Балашихе заблокируют заградительной цепью

Директора по закупкам получили рыночный рейтинг

Под Ставрополем разбился легкомоторный самолет

Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки

Оргкомитет «Россия-2018» опроверг сообщения о допинге в сборной страны

Координатора штаба Навального в Хабаровске приговорили к 120 часам работ

Совет Федерации одобрит реестр чиновников-коррупционеров

Минобороны сообщило об успешном пуске «Булавы» с «Юрия Долгорукого»

Россияне потеряли интерес к «Интервью с Путиным» к последней серии

Глава бывшего банка Коломойского подал в отставку

На «Бургер Кинг» и «Му-Му» завели дело из-за высоких цен в аэропортах

Бывший министр финансов Бразилии получил 12 лет за коррупцию

Правительство Британии предложило гражданам ЕС стать «поселенцами»

Проблема наследника: почему смена власти в Эр-Рияде не будет гладкой

Kaspersky зафиксировал удвоение числа вирусов для «умных устройств»

«Аэрофлот» допустил рост цен после присвоения пяти звезд Skytrax

Макрон рассказал о роли Анны Ярославны в отношениях Украины и Франции

Мессенджерское решение: чат власти и Дурова о судьбе Telegram

WSJ узнала о планах Facebook заняться производством сериалов

Верховный суд США частично поддержал иммиграционный указ Трампа