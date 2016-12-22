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Мусор со свалки в Балашихе не захотели свозить на современный полигон
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Мусор со свалки в Балашихе не захотели свозить на современный полигон
Прямая линия Путина, 19:58
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Мусор со свалки в Балашихе не захотели свозить на современный полигон
Полигон твердых бытовых отходов «Тимохово» согласен принять отходы с закрытой свалки «Кучино» под Балашихой, на которую пожаловались местные жители во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Однако из-за высокого тарифа бывшие клиенты «Кучино» отказываются от услуг «Тимохово», сообщил РБК гендиректор ОАО «Полигон Тимохово» Константин Манегин.

«У меня тариф больше, чем у всех, поэтому и не хотят везти. Тариф большой, потому что у меня есть большой комплекс очистных сооружений, есть сбор биогазов, чтоб меньше было запахов. Ни у кого нет этого», — пояснил он. По его словам, на других свалках тариф составляет 600-700 руб. за тонну. Источник в правительстве Московской области подтвердил РБК, что знает о нежелании везти мусор в «Тимохово» из-за высоких тарифов.

Как следует из информации на сайте «Полигон Тимохово», за утилизацию 1 куб/м отходов компания берет почти 150 руб. Согласно нормам накопления твердых бытовых отходов (ТБО) в Москве, плотность 1 куб.м. отходов составляет 187,5 кг, пояснила РБК менеджер по маркетингу и PR компании «ЭкоЛайн» Марина Чилимская. По подсчетам РБК, стоимость за тонну утилизации мусора в «Тимохово» составляет около 800 рублей.

РБК ожидает ответ от пресс-службы правительства Московской области и пресс-секретаря мэра столицы Гульнары Пеньковой.

Ранее министр экологии Московской области Александр Коган сообщил журналистам, что четыре полигона — «Торбеево», «Тимохово», Храброво» и «Алексинский карьер» — готовы принять мусор вместо закрывшегося в Балашихе «Кучино». Он отметил, что кучинский полигон принимал до 90% всех коммунальных отходов столицы: ежедневно мусор свозили сюда около 800 грузовиков.

По словам Манегина, 23 июня, когда был срочно закрыт «Кучино», в «Тимохово» привезли примерно на 200 т отходов больше, чем обычно. «В последующие дни — по 300-400 тонн. Это мизер. Когда в день принимаешь 2 тыс. т, то 300-400 т — это фигня», — сказал он. По информации Манегина, мусор из Москвы также стали свозить и на другие полигоны.

Исполняющий обязанности директора унитарного предприятия «Полигон» в Храброво Дмитрий Голов заявил РБК, что мусор со свалки в Балашихе к ним не завозили. «Мы не можем принять [дополнительный] мусор. У нас лимит — 28 тыс. т. Это очень мало», — пояснил он.

Мусор из «Кучино» не завозят и на полигон «Торбеево», рассказал РБК генеральный директор арендатора «Торбеево» — компании «Энергетика и технология» Сергей Котенко. «Пока ничего не изменилось. Мусор к нам не могут доставить, потому что у нас нет договоров. Возможности такой [принять мусор] на сегодняшний день я не вижу. Мы сейчас не готовы принимать такой объем», — добавил Котенко.

Директор по развитию ООО «Комбинат», эксплуатирующего полигон «Алексинский карьер», Максим Белолипецкий отказался предоставить оперативный комментарий.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня, после поручения Владимира Путина. Арендатор свалки ЗАО «Заготовитель» проработает еще «какое-то время», так как имеет обязательства перед партнерами, но перестанет завозить твердые бытовые отходы на полигон.

Во время «Прямой линии» 15 июня президент назвал ситуацию со свалкой «недопустимой», а также пообещал решить проблему.​
Теги: экология , Свалка , полигон ТБО , «Прямая линия с Владимиром Путиным» , полигон «Кучино» ...
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