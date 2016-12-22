Бывший министр финансов Бразилии получил 12 лет за коррупцию

Суд в Бразилии приговорил бывшего министра финансов страны Антонио Палоцци к 12 годам тюрьмы за отмывание денег, сообщает Reuters.

В частности, Палоччи был одним их фигурантов дела о коррупции в нефтяной компании Petrobras.

Агентство отмечает, что такой срок может заставить Палоцци пойти на сделку со следствием. Палоцци обещал рассказать подробности схемы откатов в Petrobras. Эти подробности могут помешать экс-президенту Луису Инасиу Лула да Силве участвовать в выборах 2018 года, отмечает агентство.

Антонио Полоцци занимал пост министра финансов Бразилии с 2003 по 2006 года в правительстве Лулы да Силвы, а с 2011 года возглавлял администрацию экс-президента Бразилии Дилмы Русеф. Полоцци был задержан в сентября 2016 года.

В марте по делу о коррупции в компании Petrobras на 15 лет был осужден бывший спикер нижней палаты парламента Бразилии Эдуардо Кунья.

Дело о коррупции в нефтяной компании расследуется с 2014 года. По версии следствия, руководство компании на взятках и операциях по отмыванию денег получило не менее $3,8 млрд. Эти средства были распределены в том числе между членами правительства, парламентариями и партийными лидерами Бразилии, которые обеспечивали прикрытие схем Petrobras.