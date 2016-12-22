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Россияне потеряли интерес к «Интервью с Путиным» к последней серии
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Россияне потеряли интерес к «Интервью с Путиным» к последней серии
Технологии и медиа, 19:17
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Россияне потеряли интерес к «Интервью с Путиным» к последней серии
Последнюю часть четырехсерийного фильма «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна посмотрело на 1,39 млн меньше россиян, чем первую, подсчитал Mediascope. В среднем одну часть смотрели 5,7 млн россиян
Фото: кадр из к/ф «Интервью с Путиным»

Последнюю серию фильма «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна посмотрело на 1,39 млн меньше россиян, чем первую. Это следует из данных измерителя Mediascope (ранее TNS Russia) на основе замера аудитории в возрасте от четырех лет и в городах с населением от 100 тыс. человек (есть в распоряжении у РБК).

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Первая серия «Интервью с Путиным» транслировалась на «Первом канале» 19 июня в 21:30, остальные три серии — в последующие дни и в то же время. Телевизионный рейтинг (среднее количество смотревших от общей численности населения страны) первой серии составил 9,3%, доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 28,9%. Всего первый выпуск посмотрело 6,46 млн россиян.

У второй серии «Интервью с Путиным» показатели были чуть ниже: она собрала у экранов 6,1 млн телезрителей, рейтинг был равен 8,8%, а доля — 28,3%. Третью серию фильма увидело 5,3 млн жителей страны. Аналитики Mediascope зафиксировали рейтинг 7,7% и долю 24,4%. Последняя серия «Интервью с Путиным» по сравнению с предыдущими привлекла наименьшее внимание зрителей: ее посмотрело 5 млн россиян, рейтинг серии составил 7,3%, доля — 23,5%.

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В среднем одну серию «Интервью с Путиным» смотрели 5,7 млн россиян, средний показатель по телерейтингу равен 8,3%, доля — 26,3%.

Фильм «Интервью с Путиным» снял американский режиссер Оливер Стоун. В проекте он общается с Владимиром Путиным о его биографии, о расширении НАТО, войне в Сирии, о деятельности Эдварда Сноудена, о президенте США Дональде Трампе. Цель фильма состоит в том, чтобы США смогли услышать и понять другую точку зрения, что может предотвратить ухудшение российско-американских отношений, объяснял The New York Times Стоун. Сам же Владимир Путин рассказывал, что проект снимался «на ходу» и он отвечал на вопросы Стоуна без подготовки.
 

Автор: Анна Вовнякова.
Теги: Владимир Путин , фильмы , «Первый канал» , Mediascope
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