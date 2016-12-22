Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за слов об учениях с Россией

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за публикаций в СМИ его заявлений об учениях «Славянское братство — 2017». В Минске сочли его слова некорректными, в них содержатся «необоснованные обвинения» в адрес Белоруссии «в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ». В МИД Белоруссии заявили послу, что учения были проведены с соблюдением положений международного права. На них были приглашены представители Украины, это было «жестом доброй воли с белорусской стороны», говорится в сообщении белорусского ведомства.

«Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей», — подчеркнули в Минске. В Белоруссии указали на то, что Киев «ни разу» не приглашал военных наблюдателей от Белоруссии с 2001 года, а с 2013 года — даже сотрудников аппарата военного атташе.

Посол Украины Игорь Кизим, выступая на конференции Ostrogorski Forum 19 июня в Минске, заявил, что учения прошли без участия международных наблюдателей. Последним, по его словам, устроили «театрализованное представление».

«Мой военный атташе поехал туда [на учения], для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость», — приводит слова посла белорусский портал Tut.by.

Учения «Славянское братство — 2017» прошли в первой половине июня на Брестском полигоне (первая фаза — с 6 по 11 июня, вторая — с 12 по 14 июня). В них участвовали около тысячи военнослужащих из Белоруссии, России и Сербии.