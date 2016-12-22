Матвиенко доложила Путину о готовности Совфеда продлить весеннюю сессию

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко считает возможным продлить весеннюю сессию Совета Федерации для рассмотрения важных законов, об этом она заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает «Интерфакс» «Правительство внесло достаточно много важных законов, которые нужно принять на этой весенней сессии. Мы будем работать столько, сколько необходимо», — сказала она.«Сенаторы работают с нулевого чтения с профильными комитетами Госдумы, мы вносим свои поправки, идет конструктивная, хорошая работа. Кроме этого мы еще инициативно вносим целый ряд законопроектов, отвечая на предложения субъектов Федерации», — пояснила глава Совфеда.В ответ президент Путин заметил, что знает о намерении верхней палаты парламента продлить работу до конца июля.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Госдуме сообщала о том, что Валентина Матвиенко выступает против продления весенней сессии Совета Федерации. Вопрос о продлении работы обеих палат парламента обсуждался в июне на Совете Думы. Зампред комитета по регламенту Совфеда Владимир Полетаев тогда заявил, что вероятность продления весенней сессии велика.



«Мы всегда готовы, если речь идет о важных законах, пойти навстречу коллегам из Госдумы. Поскольку на 21 июля у них намечено принятие ряда важных законов в третьем чтении, мы, скорее всего, продлим свою весеннюю сессию до 26 июля», — сказал он.



По его словам, окончательное решение о продлении может быть принято 27 июня.