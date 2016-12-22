Останки Сальвадора Дали эксгумируют из-за иска об установлении отцовства

Суд в испанской столице Мадриде постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали из-за иска об установлении отцовства, сообщает EFE.

По данным издания, Пилар Абель обратилась в суд, потребовав признать ее дочерью художника. Для установления отцовства необходимо провести биологический анализ останков.

О своем родстве с художником Пилар Абель заявляла и ранее. По словам женщины, ее мать вступила в связь с Дали в 1955 году, когда работала служанкой в его доме в городе Кадакес. От этой связи якобы в 1956 году и родилась Пилар.

В 2007-2008 годах по инициативе Абель были проведены тесты, в ходе которых ее генный материал сравнивался ДНК, извлеченным из частиц кожи и волос с посмертной маски Дали. Однако эти результаты этих тестов не позволили ни подтвердить, ни опровергнуть притязания женщины.

Сама она утверждает, что похожа на своего «отца» и для полного сходства не хватает только его усов.

Сальвадор Дали — испанский живописец, один из самых известных представителей сюрреализма. Он родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе, провинция Жирона. На протяжении жизни создал сотни иллюстраций для книг, скульптур, картин, других объектов.

Художник скончался 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди. Поэтому тело Дали замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерасе.