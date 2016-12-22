Воронежский авиазавод опроверг сведения о прекращении производства Ан-148

Никаких изменений в контракт с Минобороны по производству украинских самолетов Ан-148 не было, их выпуск будет зависеть от наличия заказчиков. Об этом телеканалу «Вести-Воронеж» сообщил представитель пресс-службы Воронежского авиазавода.

По его словам, в рамках контракта в 2017 году осталось произвести три самолета Ан-148, а в следующем году — еще два. В настоящее время «ведутся переговоры с Анголой и Индией», отметил представитель пресс-службы.

О том, что Воронежский авиазавод собирается завершить производство по лицензии украинских самолетов Ан-148, сообщил RNS со ссылкой на источник в авиационной отрасли 26 июня. Он рассказал, что свернуть производство завод планирует после достройки двух последних лайнеров. «К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — пояснил он. О том, что Россия близка к завершению производства украинских самолетов, подтвердил источник РБК в авиационной отрасли.

Самолет Ан-148 разработан компнией «Антонов», его производят с 2009 года два завода: «Антонов» на Украине и Воронежский авиационный завод в России («Воронежское акционерное самолетостроительное общество»).

Всего на заводах произвели около 50 Ан-148. Однако после того, как ухудшились отношений России и Украины, производство самолетов оказалось затруднено.