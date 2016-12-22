В Перми бывшего медбрата обвинили в убийстве пациента

Жителю Перми, который работал в Пермском краевом наркодиспансере, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). Подозреваемый заключен под стражу. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Следствие установило, что в ночь на 2 мая 2017 года работник наркодиспансера избил пациента. Медбрат нанес травмы, не совместимые с жизнью.

По сведениям местного телеканала «Рифей-Пермь», погибший был доставлен в учреждение в состоянии алкогольного опьянения и вел себя некорректно. Медбрат якобы решил утихомирить пациента и избил его.

Как сообщает издание со ссылкой на следственные органы, смерть пациента наступила через две недели после выписки из наркодиспансера из-за множественных ушибов внутренних органов.

«У нас вообще никакой информации нет», — ответил на вопросы издания заведующий отделением диспансера. Охранник учреждения отрицает факт драки, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения.