СМИ сообщили о полетах разведывательных самолетов США у границ России

Разведывательные самолеты США провели полеты возле границ России, а также около базы российского военно-морского флота в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, которые отслеживают полеты ВВС.



По данным агентства, американский самолет RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел разведку у границы Калининградской области, курсируя в воздушном пространстве Польши. Агентство отмечает, что самолет также вылетал к российскому побережью в Балтике. Западные сайты, ссылающиеся на данные радиоперехвата, сообщили, что на перехват американских самолетов поднимался российский истребитель, добавляет агентство.

В Twitter портала Mil Radar, отслеживающего передвижение военной авиации, была опубликована карта полета самолета RC-135W. По данным портала, самолет, вылетевший с авиабазы Милденхолл, отправился в Восточную Польшу и Южную Балтику.

Еще два самолета — RC135U и RC-135V, вылетевшие с авиабазы Суда-бей на греческом острове Крит, совершили полеты соответственно вблизи побережья Крыма и у российской базы ВМФ в сирийском порту Тартусе, уточняет «Интерфакс».

Агентство также сообщило, что американский разведчик WC-135 с бортовым номером 62-3582 и позывным LANDO90 вылетел к российским рубежам на Черном море. Он, по сообщению агентства, летит в сопровождении американского самолета-заправщика.

Военные самолеты США и НАТО 19 июня провели разведывательные полеты около Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.