Пассажиры поездов смогут пройти тестирование на ВИЧ во время поездки

В рамках совместной акции РЖД и Минздрава к поездам, следующим по территории регионов с высокими показателями распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), будут прицеплены вагоны, в которых пассажиры смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием, сообщает «Интерфакс».

«Акция продлится с 8 июля по 20 октября 2017 года. Поезда будут останавливаться на вокзалах 24 городов Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Поезда со спецвагонами проследуют по маршрутам, пролегающим по территории Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Свердловской и Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.