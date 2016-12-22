Мару Багдасарян отправили под суд за прогул исправительных работ

В отношении участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян был составлен протокол за прогулы исправительных работ. Он будет передан в суд, говорится в сообщении Службы судебных приставов по Москве, который поступил в РБК.
По данным ведомства, в отношении Багдасарян был составлен протокол по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Приставы отмечают, что ранее Савеловский суд Москвы арестовал Багдасарян за аналогичное нарушение на 15 суток.
Мару Багдасарян везут в 353-й мировой участок Савеловского суда Москвы, сообщил РБК пресс-секретарь суда Константин Тимошенко. «Материал поступил. [Багдасарян] пока нет. Пока ждем», — отметил он.
Всего на Мару Багдасарян было заведено 51 административное дело за неуплату штрафов за нарушение ПДД. В ноябре 2016 года она была осуждена на 155 часов обязательных работ за неуплату пяти штрафов.
В феврале против девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По данным прокуратуры, Багдасарян купила поддельный лист о нетрудоспособности, чтобы не выполнять обязательные работы. После проверки оказалось, что поликлиника не выдавала Багдасарян никаких документов. 10 марта суд признал Багдасарян виновной в использовании поддельного документа. Ей был назначен год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
В марте Савеловский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры и пожизненно лишил Багдасарян прав.