Мару Багдасарян отправили под суд за прогул исправительных работ

В отношении участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян был составлен протокол за прогулы исправительных работ. Он будет передан в суд, говорится в сообщении Службы судебных приставов по Москве, который поступил в РБК.

По данным ведомства, в отношении Багдасарян был составлен протокол по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Приставы отмечают, что ранее Савеловский суд Москвы арестовал Багдасарян за аналогичное нарушение на 15 суток. ​

Мару Багдасарян везут в 353-й мировой участок Савеловского суда Москвы, сообщил РБК пресс-секретарь суда Константин Тимошенко. «Материал поступил. [Багдасарян] пока нет. Пока ждем», — отметил он.

Всего на Мару Багдасарян было заведено 51 административное дело за неуплату штрафов за нарушение ПДД. В ноябре 2016 года она была осуждена на 155 часов обязательных работ за неуплату пяти штрафов.

В феврале против девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По данным прокуратуры, Багдасарян купила поддельный лист о нетрудоспособности, чтобы не выполнять обязательные работы. После проверки оказалось, что поликлиника не выдавала Багдасарян никаких документов. 10 марта суд признал Багдасарян виновной в использовании поддельного документа. Ей был назначен год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

В марте Савеловский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры и пожизненно лишил Багдасарян прав.