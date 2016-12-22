В Москве выставили на аукцион дом Снегирёва

​Агентство ипотечного жилищного кре­ди­то­ва­ния (АИЖК) выставило на аукцион исторический особняк конца XIX века — дом Снегирёва с земельным участком в Москве за 184,4 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АИЖК.

В агентстве подчеркнули, что особняк является памятником архитектуры федерального значения. «Победитель аукциона получит уникальную возможность отреставрировать памятник архитектуры, вернуть ему былую красоту и внести вклад в восстановление исторического наследия Москвы», — отмечается в сообщении.

Фото: Isergil / Wikipedia

Особняк расположен на улице Плющиха, дом 62, строение 2, уточнили в пресс-службе. Его площадь составляет 546 кв. м, а площадь участка — 0,15 га.

Исторический особняк дом Снегирёва построили в 1893–1894 годах по заказу профессора медицинских наук Владимира Снегирёва, говорится в сообщении АИЖК. Архитектором проекта стал Роман Клейн, который известен также рядом других своих работ. В их числе — Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, ЦУМ, Бородинский мост и другие.

Снегирёв прожил в своей усадьбе с 1895 по 1916 год. После Октябрьской революции особняк национализировали, в нем во время СССР располагались административные учреждения.

С 2014 года дом находится в российской казне. На протяжении долгого времени особняк никак не использовался.