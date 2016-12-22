Актера Владимира Этуша госпитализировали после падения с лестницы

В Театре Вахтангова сообщили, что Этуш госпитализирован с серьезной травмой. Актеру 95 лет, он известен ролями в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «12 стульев»

Владимир Этуш (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Народного артиста Советского Союза, 95-летнего актера Владимира Этуша госпитализировали в одну из столичных клиник после падения на лестнице около поликлиники. Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По словам Крока, супруга «не смогла его удержать».

Позднее Елена Кузьмина, пресс-секретарь Театра им. Евгения Вахтангова, подтвердила РБК факт госпитализации. Она заявила, что Этуш не примет участие в спектакле «Бенефис», который покажут во вторник, 27 июня. «Этуш госпитализирован с серьезной травмой, он пожилой человек и что конкретно происходит, мы пока не знаем. Теперь будет отмена или замена спектакля, но что именно — пока не знаю, вопрос решается», — заявила Кузьмина.

До этого режиссер Театра Вахтангова Владимир Иванов заявил РБК, что «Этуш должен играть завтра в спектакле». Режиссер уточнил, что ему «ничего неизвестно про госпитализацию Этуша и состояние его здоровья».

О том, что Этуша госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, заявили «РИА Новости» на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Директор театра Вахтангова Крок позднее добавил, что по результатам обследования врачи не обнаружили у Этуша переломов, только ушиб спины. Но «для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации», передает ТАСС.

По данным официального сайта актера, он родился 6 мая 1922 года (в паспорте указан 1923 год) в Москве. После школы поступил в театральное училище, но потом ушел добровольцем на фронт. Перенеся тяжелое ранение, вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина. После окончания училища Владимир Этуш начал преподавать там, а также в Московском театре имени Вахтангова.

Артист снялся более чем в 40 фильмах. Самыми известными его ролями стали товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и инженер Брунс в «Двенадцати стульях».

Несколько лет назад сыграл в спектакле «Дядюшкин сон», за что получил Государственную премию России.

В 2003 году Этуш стал худруком Щукинского училища. С 2009 по 2011 год он возглавлял Центральный дом актера имени А.А. Яблочкиной (ЦДА).