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Аудиторы оценили стоимость Большого Барьерного рифа
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Аудиторы оценили стоимость Большого Барьерного рифа
Экономика, 15:31
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Аудиторы оценили стоимость Большого Барьерного рифа

Стоимость Большого Барьерного рифа, находящегося в Австралии, оценивается в 56 млрд австралийских долларов ($42,4 млрд). Это следует из доклада аудиторской и консалтинговой компании Deloitte.

Для презентации основных выводов исследования компания подготовила видео, размещенное на YouTube.

При оценке эксперты учитывали экономическую, социальную и культурную ценность рифа. Специалисты Deloitte считают, что Большой Барьерный риф вносит значительный вклад в экономику Австралии и ее образ в мире. Ежегодно за счет туристического потока он приносит для Австралии около $4,8 млрд. Также он обеспечивает 64 тыс. рабочих мест.

Большой Барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф, состоящий из более чем 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Он располагается вдоль северо-восточного побережья Австралии и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. км. Риф является самым большим в мире природным объектом, образованным живыми организмами. В 1981 году он был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия.

Теги: Австралия , природа , Большой Барьерный риф
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