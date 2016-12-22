Корабль разведки ВМФ «Василий Татищев» заступил на вахту у берегов Сирии

Средний разведывательный корабль (СРК) «Василий Татищев» Балтийского Военно-морского флота (ВМФ) России заступил на вахту у берегов Сирии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.

Корабль «решает задачи по предназначению» в составе Постоянного оперативного соединения (ПОС) ВМФ в Средиземном море с середины июня, уточнили собеседники агентства. «Василий Татищев» пришел на смену СРК «Кильдин» Черноморского флота (ЧФ) в Средиземном море.

«Кильдин», который дежурил у берегов Сирии более 100 суток, 24 июня вернулся в Черное море, уточнил собеседник агентства.

В составе новой ударной группы ПОС в Средиземноморье находятся и другие фрегаты: «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», подлодка «Краснодар» из ЧФ, которые оснащены крылатыми ракетами «Калибр». По словам собеседника агентства, она нанесли два удара по целям «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии.

В конце мая ВМФ России предупреждал об испытаниях ракетных стрельб в бассейне Средиземного моря у берегов Ливии.