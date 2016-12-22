Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве из-за дождей

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве 27 июня из-за грозы и дождей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сильный дождь и гроза в столице ожидаются в ночь на 28 июня. Также в это время метеорологи прогнозируют град, а температура воздуха составит от плюс 12 градусов до плюс 14 градусов.

Желтый уровень опасности обозначает, что «погода потенциально опасна», отметили в Гидрометцентре.

Днем 27 июня воздух прогреется до плюс 22 градусов, ожидается небольшой дождь и ветер, его порывы местами достигнут 20 м/с, отметили синоптики.

«Желтый» уровень опасности в Москве в Гидрометцентре объявляли также 25 июня, а 15 июня синоптики назвали самым холодным днем в Москве с 1949 года. Максимальная температура в столице в этот день составила плюс 10,2 градуса.



