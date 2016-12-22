СМИ рассказали о неготовности Казахстана к инновационным вагонам РЖД

Власти Казахстана отказались допускать на свои железные дороги инновационные вагоны из других стран, ссылаясь на неготовность инфраструктуры, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, в связи с этим компания РЖД ввела запрет на подачу таких вагонов в Казахстан.

В России сейчас эксплуатируется около 65 тыс. инновационных вагонов, отличающихся от обычных повышенной нагрузкой на ось — 25 т на ось против 23,5 т.

Глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что введение казахскими железнодорожниками ограничений носит политический характер и связано с тем, что РЖД не пускает на свои трассы несколько тысяч казахстанских полувагонов китайского производства.

В РЖД от комментариев отказались, в компании «Казахстан темир жолы» оперативных комментариев дать не смогли.