СБУ обвинила Россию в подготовке нападения на офис Тимошенко

В СБУ полагают, что Россия готовила нападение на отделение партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». Об этом на брифинге заявил ​начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко на брифинге в понедельник в Киеве, сообщает «Телеграф».

По его словам, 26 июня у офиса «Батькивщины» были задержаны люди, готовившие атаку на здание. «В 04:30 злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления «на горячем» при попытке забросать офис ВО «Батькивщина» бутылками с зажигательной смесью», — рассказал Кононенко.

Всего СБУ удалось задержать троих человек. Кононенко уточнил, что все они — «жители одного из западных регионов страны, прибыли в столицу специально совершить это преступление и уже сегодня утром должны были вернуться».

Как утверждает СБУ, у задержанных были изъяты телефоны, в которых содержалась переписка «с лицами, находящимися на территории РФ, в которых четко расписаны указания и суммы вознаграждения», передает «Телеграф» слова Кононенко. Он уточнил, что речь идет о руководителе праворадикальной организации «Наждак» Николае Дульском.

«Замысел иностранной спецслужбы заключался в том, чтобы поссорить отечественный политикум с государственной властью и на основе искусственно созданного прецедента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции Украины», — цитирует слова представителя СБУ «РБК-Украина».

В марте президент Украины Петр Порошенко обвинил российские спецслужбы в организации убийства экс-депутата Госдумы в Киеве Дениса Вороненкова. В тот же день глава Минобороны Украины Степан Полторак обвинил Россию в причастности ко взрывам на военных складах в Харьковской области.

Позднее, 16 июня замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука обвинил Россию в искусственном изменении демографического состава Крыма. По его мнению, переселяя российских военных в регион, Россия целенаправленно меняет этническую структуру региона.