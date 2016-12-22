Росстат зафиксировал резкое подорожание минимального набора продуктов

Минимальный набор продуктов питания в России подорожал с начала 2017 года на 9,4%, до 4037 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата.

Значительный рост зафиксирован в мае, по сравнению с апрелем стоимость возросла на 4,2%, отмечается в сообщении.

Стоимость набора в Москве в период с апреля по май выросла на 5% и составила 4946 руб., а с начала года возросла на 11,1%, следует из данных Росстата. В Санкт-Петербурге продуктовый минимум подорожал с января 2017 года на 9,8%.

Согласно сообщению ведомства, значительное влияние на рост потребительских цен в мае произошло из-за увеличения цен на овощи и фрукты. На белокочанную капусту цена возросла в 1,4 раза, на лук, морковь, свеклу и картофель — в 1,2–1,3 раза. В то же время стоимость на лимоны возросла на 11,1%, а на яблоки — на 7,5%.

При этом, как отметили в Росстате, значительно подешевели огурцы и помидоры — на 26,4% и на 11,5% соответственно.

В январе Росстат сообщил, что за 2016 год сильнее всего подорожало сливочное масло. Цена на него увеличилась более чем на 20%. При этом другие молочные продукты в среднем подорожали только на 9,5%.



Кроме того, значительный рост цен был зафиксирован на рыбу и морепродукты — в среднем на 8,6%.