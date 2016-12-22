На реке Обь обнаружили дрейфующий теплоход с пьяной командой

На фарватере реки Обь экипажем судна «Соболь» обнаружен свободно дрейфующий буксир. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Как сообщают в полиции, команда служебного теплохода Томского района водных путей и судоходства заметила неуправляемый буксир с неработающим двигателем. После безуспешной попытки связаться с дрейфующим судном капитан теплохода «Соболь» принял решение перейти на пустующее судно.

Члены экипажа неуправляемого судна были найдены спящими в каютах. «Механик, повар и рулевой-моторист находились в состоянии алкогольного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования. Судно в срочном порядке пришвартовали к берегу», — говорится в сообщении.

Капитан теплохода «Соболь» сообщил об инциденте в дежурную часть Томского линейного отдела (ЛО) МВД России. В настоящий момент сотрудниками ЛО проводится проверка и установление виновных лиц, допустивших дрейф буксировочного судна.