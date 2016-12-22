В Курске снявшую ролик про Путина журналистку оштрафовали на 90 тыс. руб.

Ольга Ли (Фото: канал Ольги Ли на YouTube)

В Курске суд приговорил главного редактора газеты «Народный журналист» и экс-депутата областной думы Ольгу Ли к штрафу в 90 тыс. руб. Наказание ей было вынесено по делу о клевете в адрес судьи, говорится в сообщении правозащитного центра ​«Агора», поступившем в РБК.

Ольга Ли в марте 2016 года опубликовала ролик, в котором выступила с критикой политики Владимира Путина. В апреле против нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Через некоторое время ей было предъявлено второе обвинение по ч. 1 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде). Второе обвинение было связано с ее статьей, опубликованной в 2015 году, в которой Ли обвинила судью Ленинского районного суда Курска Людмилу Шурову в вынесении неправомерного решения по делу об административном правонарушении. Оба дела были объединены в одно производство.

Позднее, в октябре 2016 года обвинения в экстремизме с Ли были сняты. Следственный комитет прекратил уголовное преследование Ли «за отсутствием в ее действиях состава преступления» и признал ее право на реабилитацию. В то же время расследование по делу о клевете было продолжено.

Защита просила суд оправдать Ольгу Ли. Прокуратура, в свою очередь, требовала назначить ей штраф в размере 100 тыс. руб. Суд прислушался к позиции обвинения, однако снизил сумму присужденного журналистке штрафа.