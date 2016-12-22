Украинский суд отложил слушания по делу о госизмене Януковича

Заседание по делу о государственной измене против бывшего президента Украины Виктора Януковича перенесено, оно состоится 29 июня в 10:00 (совпадает с московским временем). Такое решение принял судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передает УНН. Обвинение попросило суд разрешить вести процесс заочно из-за неявки Януковича, но защита заявила, что заочное разбирательство, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, возможно только после повторной неявки обвиняемого. Суд согласился с позицией защиты.

Адвокат бывшего президента Виктор Сердюк заявил, что Янукович не явился на заседание суда по уважительным причинам. Также он сказал, что экс-президент готов участвовать в процессе дистанционно. Для этого суд должен направить запрос о правовой помощи в Минюст России.

Януковичу предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (госизмена, наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (пособничество в преступлении), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, лишение свободы от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, лишение свободы от 10 до 15 лет).

Прокуратура подозревает бывшего президента в государственной измене, пособничестве властям России в действиях, направленных на изменение границ Украины, и ведении агрессивной войны.