На Неве столкнулись катер и прогулочный теплоход

В Санкт-Петербурге в акватории реки Нева столкнулся прогулочный катер с пассажирским теплоходом «Альдемарин», в результате чего пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении ​Северо-Западной транспортной прокуратуры города.

Инцидент произошел в 1:40 мск 26 июня напротив дома 14 по набережной Кутузова в 150–200 м от берега, уточняется в сообщении. После случившегося следственный отдел управления на транспорте СКР начал проверку в рамках ст. 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении). Ход и результаты проверки взяла на контроль транспортная прокуратура, говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, катер врезался в корму правого борта пассажирского теплохода, который направлялся в сторону Литейного моста. В результате случившегося сильно повредилась носовая часть катера, а теплоход получил незначительные повреждения: разбился сигнальный судовой огонь и повредилось лакокрасочное покрытие, отмечается в сообщении. На борту теплохода в момент столкновения находились 48 пассажиров, а на борту катера — двое пассажиров.

Согласно сообщению, при столкновении теплохода с катером никто из пассажиров не пострадал. Однако «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщает, что один из пассажиров был госпитализирован.