СМИ сообщили об отказе России от производства украинских самолетов Ан-148

Воронежский авиазавод намерен завершить производство по лицензии украинских самолетов Ан-148. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник в «Ростехе».​

Окончательно производство будет свернуто после достройки двух последних машин. «К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», — сообщил источник.

Самолет Ан-148 был разработан киевским конструкторским бюро компании «Антонов». В производстве он находится с 2009 года. Строительство Ан-148 велось на двух заводах — заводе «Антонов» на Украине и Воронежском авиационном заводе (ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»). Всего было произведено порядка 50 машин. Однако после ухудшения отношений России и Украины производство Ан-148 оказалось затруднено.

В Объединенной авиастроительной компании в 2015 году согласно годовому отчету компании было принято решение о заморозке производства самолета и прекращении его выпуска с января 2018 года. «Считать целесообразным прекращение производства самолетов Ан-148 с 01.01.2018 и поручить исполнительным органам ПАО «ОАК» подготовить план мероприятий, необходимых для закрытия производства», — говорится в годовом отчете компании за 2015 год. (*pdf)

В 2016 году директор Воронежского авиазавода Дмитрий Пришвин сообщил, что предприятие испытывает сложности с производством украинских самолетов, связанные с политической обстановкой, однако завод намерен продолжать их строительство. Проблемы сегодня связаны со взаимоотношениями с Украиной. На уровне промплощадок у нас достаточно нормальные отношения, в целом вопросы решаются. Надеемся, мы еще будем собирать Ан-148. Прежде всего, потому что у эксплуатантов есть к этим машинам интерес. Ведутся переговоры об их поставках», — заявил Пришвин. (*pdf)

В 2016 году выпуск самолетов из-за разрыва связей с Россией прекратила также Украина. Причиной стало отсутствие российских комплектующих. Как сообщал в сентябре 2016 года телеканал «112 Украина», производство самолета компания «Антонов» решила возобновить, после того как будет найдена замена для поставок из России.