СК проверит обстоятельства гибели ребенка в бассейне в подмосковной Истре

Следствие выясняет обстоятельства смерти полуторагодовалого мальчика в бассейне в Истринском районе Подмосковья, который погиб, пока его отец косил газон, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

О гибели ребенка правоохранительные органы Истринского района узнали вечером, 25 июня. По данным следствия, ребенок играл около бассейна, в то время как его отец косил траву на участке около частного дома в деревне Мансурово.

О происшествии ранее сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, которые нашли ребенка, предположительно, захлебнувшегося водой в бассейне. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью «РИА Новости» подтвердили гибель ребенка, уточнив, что следственный отдел в Истре подмосковного ГСУСК России ведет проверку ЧП.