«Ашан» нашел новое имя сети гипермаркетов «Наша радуга»

Ретейлер «Ашан» принял решение ребрендировать гипермаркеты «Наша радуга». Об этом говорится в сообщении компании. Гипермаркеты будут работать под брендом «Каждый день».

Первый гипермаркет сменил вывеску в Коврове Владимирской области. Если результаты пилотного проекта будут признаны удачными, впоследствии все гипермаркеты «Наша радуга» будут ребрендированы в «Каждый день». Всего «Ашан» управляет сейчас 11 соответствующими магазинами.

Площадь гипермаркета «Каждый день» составляет около 5 тыс. кв. м, количество наименований товаров — 12 тыс. Магазин работает в формате более жесткого дискаунтера, чем «Наша радуга», рассказал РБК представитель ретейлера.

«Ашан» уже проводит ребрендинги нескольких своих сетей. В конце 2016 года президент «АШАН Ритейл Россия» Жан-Пьер Жермен заявил, что в течение полутора лет компания переведет 180 магазинов у дома «Атак» под бренд «Ашан». Инвестиции в ребрендинг должны составить 1 млрд руб. Кроме того, магазины «В шаге от вас» трансформируются в «Мой Ашан».