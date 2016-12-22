Дело экс-главы Приморского океанариума о гибели моржей направили в суд

Следователи направили в суд уголовное дело против бывшего временно исполняющего обязанности директора Приморского океанариума после гибели двух моржей и белухи. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

«Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 (халатность)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый приобрел и поместил двух тихоокеанских моржей по кличке Фаня и Мира в Приморском океанариуме, где они обитали в период с сентября 2013 года по июль 2016 года. Условия «не соответствовали надлежащему и безопасному содержанию особей», в результате чего моржи заболели и погибли, отмечается в сообщении. По информации ведомства, смерть животных повлекла причинение ущерба океанариуму в размере 5 млн руб.

Согласно сообщению, экс-директор также держал в ненадлежащих условиях белуху, из-за чего животное погибло весной 2016 года. ​В результате этого Приморскому океанариуму был причинен ущерб в размере 2,3 млн руб., заключили в Следственном комитете.

Природоохранная прокуратура начала проверку гибели двух молодых моржей в Приморском океанариуме в июле 2016 года. Пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова отмечала, что млекопитающим провели операцию по удалению клыков, однако из-под наркоза они так и не вышли.



