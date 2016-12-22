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Росcияне стали хуже относиться к наркоманам
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Росcияне стали хуже относиться к наркоманам
Общество, 11:52
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Росcияне стали хуже относиться к наркоманам

Количество россиян, которые плохо относятся к людям, употребляющим наркотики, и считают их больными, увеличилось, об этом говорится в исследовании ВЦИОМа.

Если в 2014 году 31% опрошенных россиян заявили о том, что употребление наркотиков — это болезнь, и таким людям нужна медицинская помощь, то в 2017 году число приверженцев этой позиции выросло до 45%, сообщают социологи.

​По этим данным, число тех, кто считает, что в последние годы количество наркозависимых в России увеличилось, составило более половины опрошенных (52%). При этом о сокращении наркоманов заявили 18% респондентов.

С тем, что наркотические вещества не должны поступать в свободную продажу наравне с алкоголем и табаком, согласны 93% россиян. Легализацию легких наркотиков поддержали 6% опрошенных. При этом в некоторых группах эта доля превышает 10%. К ним относятся граждане России в возрасте от 18 до 34 лет — из них 12–13%, среди жителей столичных городов — 14%, среди тех, в чьем окружении есть наркоманы — 12%.

В то же время на вопрос о введении уголовной ответственности за употребление наркотиков высказались 78% россиян. Исключение составили жители Москвы и Санкт-Петербурга — среди них «за» ответили только 60% респондентов.

Опрос проводился 20–21 июня, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Социологи использовали метод телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

​Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) выяснило, что незаконный оборот наркотиков, особенно кокаина, в мире растет. По этим данным, только в 2015 году мировое производство чистого гидрохлорида кокаина выросло до 1125 т, что на четверть превышает показатель 2013 года. При этом объем кокаина, изъятого правоохранительными органами, вырос на 30%, достигнув максимального за всю историю борьбы с наркоторговлей уровня в 864 т.

Теги: ВЦИОМ , соцопрос , наркотики
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