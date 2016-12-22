СМИ узнали о кредите от Deutsche Bank зятю Трампа за месяц до выборов

За месяц до президентских выборов в США зять Дональда Трампа Джаред Кушнер получил кредит от Deutsche Bank в размере $285 млн, сообщает The Washington Post. Эта информация появилась на фоне расследования причастности Deutsche Bank к «российским связям» Трампа.

Кредит был выдан компании Кушнера в октябре 2016 года. Средства были направлены на финансирование операций Кушнера с недвижимостью на Манхэттене. Издание отмечает, что кредит был выдан в «критический момент». На момент предоставления кредита Кушнер уже являлся советником Дональда Трампа, а банк находился под расследованием по обвинениям в мошенничестве с ипотеками и участии в схемах по отмыванию денег из России.

Как полагает The Washington Post, данные о выдаче кредита могут быть интересны следователям, которые расследуют вопрос о вмешательстве России в выборы в США. Джаред Кушнер, зять Трампа, является одним из фигурантов по этому делу.

Ранее, в середине июня The Washington Post сообщала о том, что финансовые сделки Кушнера оказались в центре внимания спецпрокурора по российскому делу Роберта Мюллера. Также следствие изучает данные о сделках бывшего советника президента Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего консультанта штаба Картера Пейджа.

В феврале стало известно, что Deutsche Bank, который является одним из основных кредиторов Дональда Трампа, изучил его счета на предмет возможных связей с Россией. Итоги этой проверки от банка потребовали раскрыть американские конгрессмены. Однако Deutsche Bank отказался предоставить им информацию, сославшись на американское законодательство.