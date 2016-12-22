В США при падении автомобиля в гостиничный бассейн пострадали 8 человек

В американском городе Сан-Педро в штате Калифорния автомобиль в результате ДТП въехал в гостиничный бассейн, в котором в этот момент находились дети. В инциденте пострадали восемь человек, сообщает телеканал KABC.
Инцидент произошел в 19:30 (9:30 мск). Водитель легкового автомобиля Toyota потерял управление и врезался в стену здания. Машина пробила стену и влетела в бассейн, расположенный внутри. Фотографию с места происшествия опубликовал телеканал ABC 7.
В это время в бассейне находились дети в возрасте от шести до десяти лет. Дети в инциденте не пострадали, однако обломки кирпичной стены ранили восемь человек, один из которых был госпитализирован.
Водитель машины, 20-летний мужчина, выжил. Местная полиция выясняет, находился ли он в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков.
В апреле в США при утечке угарного газа в помещении бассейна пострадали девять детей. Причиной произошедшего стала неисправность обогревателя воды.