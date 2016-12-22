Клименко назвал анархичной позицию несогласного с Роскомнадзором Дурова

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко назвал позицию основателя и владельца Telegram Павла Дурова в споре с Роскомнадзором анархичной, об этом он заявил Russia Today.



По словам Клименко, суть проблемы спора в том, что владельцы остальных популярных мессенджеров идут на диалог с властями, а Дуров — нет.



«Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. YouTube блокирует видео. Есть определенная борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» — и всё», — рассказал советник президента.



«Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram. Но будет запрещено — значит, будет запрещено», — заключил Клименко.



Ранее Герман Клименко уже заявлял, что поддерживает позицию Роскомнадзора, который пообещал заблокировать работу Telegram на территории России.



«Моя карьера советника, насколько я помню, началась с того, что на вопрос о Telegram я ответил, что рано или поздно Павлу Дурову придется исполнять законы стран, на территории которых работает. И да, все игроки рынка должны быть равны в отношении исполнения законов», — заключил Клименко.



В минувшую пятницу, 23 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров написал публичное письмо Павлу Дурову, где он предупреждал, что если тот в ближайшее время не выйдет на связь с ведомством, чтобы предоставить необходимые по закону сведения о мессенджере, работа Telegram в России будет блокирована.



«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — писал Жаров в своем обращении к Дурову.



В ответ на это Дуров заявил, что находит «парадоксальным» такое заявление ведомства, потому что как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud / Google Drive.



Согласно последним поправкам к российскому законодательству, с 1 января действует правило, по которому все мессенджеры и прочие организаторы распространения информации обязаны предоставлять звуковые и текстовые сообщения российским властям.