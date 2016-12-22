«Росатом» допустил участие иностранных компаний в строительстве реактора

Госкорпорация «Росатом» допустила участие зарубежных компаний в проекте строительства в России ядерного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который разрабатывается с конца 1980-х годов. Об этом журналистам сообщил ​замглавы госкорпорации Вячеслав Першуков в кулуарах международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливным циклам FR17 в Екатеринбурге, передает «РИА Новости».

По его мнению, для того, чтобы можно было говорить о приходе в проект зарубежных компаний, должно пройти немало времени. «Пока мы официально это не анонсируем, просто еще не пришло время», — отметил Першуков.

«Непростая задача вывести [проект строительства реактора] БРЕСТ на уровень международной кооперации. По идее, такая возможность существует», — сказал он.

В середине января газета «Коммерсантъ» сообщила, что ​«Росатом» отложил строительство реактора БРЕСТ-300 — одного из элементов проекта «Прорыв», который включает проектирование и строительство новых атомных реакторов на быстрых нейтронах.

По данным издания, причиной замораживания строительства проекта стала его растущая стоимость. От старта строительства БРЕСТ было решено отказаться «до момента стабилизации экономической ситуации» в России.