Автомобиль Infiniti упал в Москву-реку в центре столицы

Автомобиль Infiniti пробил ограждение на Бережковской набережной и упал в Москву-реку, после того как его водитель не справился с управлением, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД Москвы. По данным полиции, авария произошла около 00:30 26 июня.

«Водитель ехал на автомобиле Infiniti, предположительно, не справившись с управлением, осуществил наезд на мачту городского освещения. После чего пробил ограждение реки, и машина сошла в воду», — рассказали в пресс-службе УГИБДД.

В центре управления в кризисных ситуациях главка МЧС по Москве сообщили, что двое находившихся в машине человек выбрались из нее самостоятельно до прибытия спасателей.