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Первый план Диснейленда продали на аукционе за более чем $700 тыс.
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Первый план Диснейленда продали на аукционе за более чем $700 тыс.
Общество, 10:35
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Первый план Диснейленда продали на аукционе за более чем $700 тыс.

В США на аукционе был продан первый план развлекательного парка Диснейленд. Покупатель заплатил за него $708 тыс., сообщает Reuters.

Первый план парка развлечений был нарисован от руки самим Уолтом Диснеем и его художником Хербом Райманом в сентябре 1953 года, сообщается на сайте художественной галереи Van Eaton, организовавшей аукцион в Лос-Анджелесе. Мультипликатор использовал его во время представления инвесторам своего проекта, посвященного героям мультфильмов и сказок.

На карте изображены основные достопримечательности парка, включая появившийся вскоре после открытия замок Спящей красавицы.

Всего на аукционе, посвященном памяти Уолта Диснея, было выставлено около 1 тыс. предметов, имевших отношение к мультипликатору и его парку развлечений, начиная с 1953 года по наши дни.

Накануне, 25 июня, на аукционе в Бостоне были проданы бриллиантовые часы главаря мафии 1920-х годов Аль-Капоне. Их стоимость составила $84,4 тыс.

Теги: США , Диснейленд , Аукцион
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