В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом

Координатор штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Барнауле Артем Косарецкий «получил порезы» во время нападения на него 26 июня около здания горадминистрации, где он планировал подать заявление на проведение публичного мероприятия. Об этом заявила ТАСС председатель регионального отделения Партии прогресса, заместитель Косарецкого Ольга Фотиева.

По ее словам, на координатора штаба напали двое неизвестных в 6:40 утра (2:40 мск). «Их было двое, чем руку порезали, Артем не понял. Она подчеркнула, что охрана городской администрации «поддерживала нападавших, когда Артем (Косарецкий. — РБК) показал, что кровь течет, они сказали: «Комар укусил». Когда Косарецкий подошел к воротам администрации, из машины вышли неизвестные и «начали его выгонять, говорить, что если не уйдет, то применят силу», отметила его заместитель.

«Сегодня утром около 7:00 приехала нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артемом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт», — отметила она.

Подозреваемых, по словам Фотиевой, задержали. Она добавила, что вечером 25 июня штаб Навального подожгли. Пресс-служба главного регионального управления МВД не стала комментировать ТАСС случившееся.

Артем Косарецкий рассказал РБК, что утром, 26 июня, на него напали двое неизвестных. «Сегодня утром я пришел в администрацию подавать уведомление на проведение публичного мероприятия у нас в городе. Перед зданием администрации ко мне подошли двое людей, которые сказали мне, что в администрацию я не пройду. После этого они накинулись на меня, пытались оттащить меня от входа, душили меня. В процессе борьбы они полоснули меня по левой руке чем-то острым, в результате чего образовалась рана», — заявил он. По словам пострадавшего, приехавшая «вневедомственная охрана забрала нападавших после того, как было написано заявление».

Сам Артем Косарецкий заявил «Коммерсанту», что на него напали двое мужчин, когда он шел к городской администрации города Барнаула. По его словам, один из нападавших «полоснул ножом по локтевому сгибу руки». Он считает, что таким образом ему «пытались помешать подать уведомление».

Косарецкий рассказал, что после медики зашили ему рану, после чего он вышел на больничный. Он подтвердил задержание нападавших.

Координатор штаба Навального также рассказал на своей странице в Twitter, что в ночь на 25 июня неизвестные пытались поджечь штаб Навального в Барнауле. Местное издание Altapress со ссылкой на Косарецкого сообщает, что в результате нападения «частично пострадали пластиковое окно и фасад дома».