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Двух жителей Челябинска приговорили к тюрьме за хранение 42 кг марихуаны
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Двух жителей Челябинска приговорили к тюрьме за хранение 42 кг марихуаны
Общество, 09:39
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Двух жителей Челябинска приговорили к тюрьме за хранение 42 кг марихуаны

Октябрьский районный суд Челябинской области приговорил к 6 и 11 годам колонии двух человек за хранение и подготовку к сбыту 42 кг марихуаны, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Ведомство уточняет, что в августе 2016 года контрразведчики задержали двух жителей Челябинской области, которые оборудовали на обочине автодороги в Октябрьском районе два тайника, в которых скрыли около 42 кг марихуаны. Наркотическое средство они предполагали сбыть в Челябинске.

Как отмечают в ведомстве, одного из наркодилеров суд приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении особого режима, другого — к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд признал обоих виновными в «приготовлении к сбыту наркотических средств или их аналогов в крупном размере», уточняется в сообщении.

Теги: наркоторговля , наркотики , марихуана , Челябинская область
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