Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,59 59,01 EUR Нал. 66,83 66,09 USD Бирж. 59,39 -0,55 EUR Бирж. 66,48 -0,41 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1867,46 +0,40% РТС 988,93 +1,07% Brent 45,99 +0,83% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7424,13 +0,00%
«Интерфакс» узнал имя кандидата на пост главы Центра им. Хруничева
Лента новостей
Суд арестовал обвиняемого в ограничении конкуренции ижевского депутата 09:34, Политика «Интерфакс» узнал имя кандидата на пост главы Центра им. Хруничева 09:28, Политика В Лондоне в столкновениях с демонстрантами пострадали шестеро полицейских 09:05, Общество Под Иркутском в ДТП с участием автобуса с детьми пострадали 15 человек 08:39, Общество Глава Колумбии заявил о шести погибших на затонувшем судне с туристами 08:18, Общество ФСБ заявила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью Telegram 08:12, Политика СКР возбудил третье уголовное дело против главы хабаровского «Горсвета» 07:55, Общество В Арканзасе сбежавшего из тюрьмы преступника поймали через 32 года 07:18, Общество Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей 06:36, Политика Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве 06:15, Бизнес «Единая Россия» откажется от цитат Путина на выборах в регионах 06:06, Политика СМИ сообщили о взломе сторонниками ИГ сайтов правительства Огайо 05:09, Технологии и медиа В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию 04:17, Политика Суд начал пересмотр дела «приморских партизан» 04:12, Общество Дуров заявил о незнании главой Роскомнадзора принципа шифровки сообщений 03:36, Технологии и медиа Таможенникам дадут доступ к базе данных «Почты России» 03:17, Общество Число жертв на затонувшем в Колумбии судне с туристами выросло до девяти 03:12, Общество FT узнала о покупке фондом Фридмана британского ретейлера за $2,3 млрд 02:54, Бизнес Пятые «Трансформеры» установили антирекорд по сборам среди всех частей 02:22, Общество Правительство Италии выделит €17 млрд на ликвидацию проблемных банков 01:32, Финансы СМИ узнали об ужесточении CNN правил публикации материалов о России 01:11, Технологии и медиа Савченко закидали яйцами в Николаеве 00:37, Политика В Колумбии затонуло судно со 150 туристами 00:26, Общество На Садовом кольце рекордно уменьшилось число магазинов и ресторанов 00:01, Бизнес SpaceX запустила Falcon 9 с десятью спутниками 25 июн, 23:48, Технологии и медиа На «Эхе Москвы» объявили о запуске программы на украинском языке 25 июн, 23:47, Технологии и медиа За пост губернатора Свердловской области поборется призер Олимпиады 25 июн, 23:05, Политика Правительство Ирана отменило визы для туристических групп из России 25 июн, 22:32, Политика
«Интерфакс» узнал имя кандидата на пост главы Центра им. Хруничева
Политика, 09:28
0
«Интерфакс» узнал имя кандидата на пост главы Центра им. Хруничева

Новым генеральным директором Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева станет Алексей Варочко, ранее занимавший пост главы конструкторского бюро «Мотор» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в «Роскосмос» на позицию исполнительного директора по качеству госкорпорации. Вместо него центр возглавит Алексей Варочко», — сказал источник.

Андрей Калиновский возглавил Центр имени Хруничева в марте 2015 года. Согласно условиям конкурса на должность главы центра кандидат должен был иметь высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее десяти лет, а также иметь профессиональный опыт, в частности выпуска продукции в рамках гособоронзаказа.

Алексей ​Варочко в 1982 году окончил Московский авиационный институт по специальности «электрооборудование летательных аппаратов», в 1987 году — Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «автомобильная электроника». Сейчас занимает должность заместителя генерального директора по развитию производства ЦЭНКИ — директор и главный конструктор конструкторского бюро «Мотор».



 

Теги: «Роскосмос» , Центр имени Хруничева , Алексей Варочко
Главное
ФСБ заявила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью Telegram Политика
Материалы по теме
Умер первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселев Общество
Центр Хруничева заключил с Intelsat контракт на пять пусков «Протон-М» Технологии и медиа
С Центра Хруничева взыскали 1,8 млрд руб. из-за аварии «Протона» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку