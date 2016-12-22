«Интерфакс» узнал имя кандидата на пост главы Центра им. Хруничева

Новым генеральным директором Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева станет Алексей Варочко, ранее занимавший пост главы конструкторского бюро «Мотор» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в «Роскосмос» на позицию исполнительного директора по качеству госкорпорации. Вместо него центр возглавит Алексей Варочко», — сказал источник.



Андрей Калиновский возглавил Центр имени Хруничева в марте 2015 года. Согласно условиям конкурса на должность главы центра кандидат должен был иметь высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее десяти лет, а также иметь профессиональный опыт, в частности выпуска продукции в рамках гособоронзаказа.



Алексей ​Варочко в 1982 году окончил Московский авиационный институт по специальности «электрооборудование летательных аппаратов», в 1987 году — Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «автомобильная электроника». Сейчас занимает должность заместителя генерального директора по развитию производства ЦЭНКИ — директор и главный конструктор конструкторского бюро «Мотор».





