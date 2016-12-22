Под Иркутском в ДТП с участием автобуса с детьми пострадали 15 человек

В Иркутской области в аварию попал автобус, перевозивший детский музыкальный ансамбль. В аварии пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, говорится в сообщении регионального минздрава.

Автобус перевозил участников музыкального ансамбля из Иркутска в Читу. Всего в автобусе находились порядка 30 человек. Как сообщили в региональном МВД, в Слюдянском районе близ населенного пункта Култук автобус перевернулся. «По предварительной информации, во время спуска по так называемому серпантину автобус допустил наезд на бетонное ограждение, после чего опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении ведомства.

В минздраве уточнили, что в аварии пострадали 15 человек. На место аварии из Слюдянска были направлены машины скорой помощи, из Иркутска была направлена травматологическая бригада областного Центра медицины катастроф. «По состоянию на 12:30 часов (7:30 мск. — РБК) из более 30 человек, находившихся в автобусе, различного рода травмы получили 15. Двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии в Слюдянскую районную больницу. Дети получили мелкие травмы ушибы, царапины», — сообщили в минздраве.

В Подмосковье 2 июня в аварию попал автобус, перевозивший учащихся Пановской средней школы Коломенского района. На трассе он столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе восемь детей. Проверкой по факту аварии занялся Следственный комитет.