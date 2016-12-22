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Глава Колумбии заявил о шести погибших на затонувшем судне с туристам
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Глава Колумбии заявил о шести погибших на затонувшем судне с туристам
Общество, 08:18
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Глава Колумбии заявил о шести погибших на затонувшем судне с туристам

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что жертвами кораблекрушения на водохранилище Пеньоль стали шесть человек, передает El Colombiano. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало о девяти погибших.

«У нас есть информация, что 6 человек погибли», — подтвердил президент на пресс-конференции после поездки на место ЧП. По данным национального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями (UNGRD), 16 человек пропали без вести, еще 133 были спасены с тонущего судна. 

Глава государства пообещал, что спасатели не будут прекращать работу и ночью. В то же время глава UNGRD Карлос Иван Маркес заявил, что спасательная операция была временно приостановлена из-за непогоды.

По данным издания, в числе пострадавших в результате ЧП есть и иностранные граждане. В больнице города Гуатапе подтвердили, что им был доставлен гражданин Бельгии. 

Прогулочное судно затонуло в Колумбии на водохранилище Пеньоль рядом с городом Гуатапе. На его борту находились порядка 150 человек. Судно ушло в воду за считанные минуты вскоре после того, как отшвартовалось от пирса. Большинство пассажиров были спасены с помощью подошедших к месту инцидента других туристических судов.

Теги: Колумбия , кораблекрушение , Хуан Мануэль Сантос
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